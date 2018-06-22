竹山車禍釀成大停電 居民「熱」醒成另類受害者

南投縣竹山鎮集山路與祖師街交叉路口，今日發生車禍後，運報廂型車僅車身些微受損，但波及路旁台電變電箱被撞壞，造成市區無預警停電。（記者謝介裕攝）

2018-06-22 11:24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮集山路與祖師街交叉路口，今日清晨5時許發生一起運報車及轎車擦撞的車禍，還波及路旁台電變電箱被撞壞，導致市區無預警出現大停電，許多民眾也都被「熱」醒。車禍還好僅一位周姓女子手腳、身體輕微擦傷，送醫救治後，已無大礙，初步研判，該起車禍疑與兩車互不相讓有關，但確實原因仍有待警方進一步調查。

據警方調查，今日上午5時許，一部載著報紙的廂型車（俗稱運報車），從竹山鎮祖師街往集山路3段方向行駛時，突然有部BMW轎車也從對向車道往祖師街方向前進，2車閃避不及情況下，在路口發生擦撞，BMW轎車車頭幾乎面目全非，消防人員接獲通報後，火速將坐在轎車副駕駛座受傷的周姓女子送往竹山秀傳醫院醫治，至於2車的駕駛則未受傷，可說是不幸中之大幸。

由於天氣十分炎熱，該起車禍位於竹山鎮市區，周邊高樓大廈、住戶密集，台電變電箱被撞壞的瞬間，隨即出現大停電，住戶家中的冷氣機、電風扇等各式各樣家電用品也都無法運轉，住戶們被「熱」到怨聲四起，也成為該起車禍另類的受害者。

台電竹山服務所指出，該起車禍造成停電的住家集中在竹山里，受影響的戶數300多戶，當下民眾詢問電話也響個不停，該所除向民眾解釋、說明以外，也立刻派員進行搶修，並趕在上午11時以前，全部恢復正常供電。