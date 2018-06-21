12艘中國漁船闖入金門海域 網友直呼：海巡在哪？

金門縣烈嶼鄉今（21）日上午驚傳有多達12艘中國漁船進入我國海域，還一字排開形成包圍網，卻不見海巡人員出面驅趕，畫面曝光後，讓許多網友直呼「太扯了」！（烈嶼映像提供）

2018-06-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕金門縣烈嶼鄉今（21）日上午驚傳有多達12艘中國漁船進入烈嶼鄉海域，一字排開形成包圍網，卻不見海巡人員出面驅趕，畫面曝光後，令許多網友直呼「太扯了」！

臉書粉絲專頁「烈嶼映像」的影片被分享至社團「爆料公社」，從中能看見，民眾當時從湖井頭往上林村落外邊海域拍去，看見共計有12艘中國漁船在小金門附近海域自在航行，還有使用漁具捕撈的舉動，望向遠方則可看見中國福建省廈門市。

許多網友知悉此事後，都感到相當不能理解，直呼「海巡人員在哪裡？」有的網友則提到，「以前在南竿都直接50機槍打驅離」、「當兵時在東引島，遇到這種都是直接火炮驅離」、「小心雄3飛去你家」、「那肯定是中國海賊團」，但也有網友認為此現象很常見，「外島當兵的真的習慣了，海面上上百艘的漁船很常見」、「這才幾艘而已」。

根據內政部地政司於2009年修正並公告的領海基線、領海及鄰接區外界線標準中可看見，範圍包括台灣本島釣魚台列嶼、澎湖、東沙群島、中沙群島、及南沙群島，並未訂定金門縣與連江縣納入領海基線範圍中。

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影片由「烈嶼映像」授權使用