17歲少年床戰28歲人妻被活逮 老爸要賠10萬元

2018-06-21 23:00

〔記者王定傳／新北報導〕17歲徐姓少年在餐廳打工時，戀上28彭姓女同事，他明知對方已婚，丈夫也是同事，卻仍與彭女發生性行為，被彭夫發現報警「抓姦在床」。新北地院法官認為，2人侵害彭夫配偶權，判彭女賠償丈夫20萬，徐的老爸無法證明自己有盡監督之責，要跟兒子一起賠償10萬元。

據查，17歲的徐男與28歲的彭女、彭女丈夫都是新北市中和區某義式餐廳同事，也因此，徐男早知彭女已婚，仍與人妻偷情，還在LINE上互傳「寶貝」；彭夫察覺怪異按兵不動，去年3月23日凌晨，確認2人竟在他與妻子的同居處偷情，報警抓姦在床。

法院依通姦罪判彭女3個月徒刑，徐男則被少年法庭諭知應予訓誡，並予以假日生活輔導確定；彭夫另對妻子提100萬元求償，也認為徐父疏於監督與管教，要求他跟兒子賠償50萬元。

彭女喊冤說自己被設局，丈夫的目的只是要100萬，她還說：「我只是一個來自鄉下的女子，每月薪水除了付房租，還要寄回家，所剩不多，這麼大的金額，不但無力負擔，丈夫也拿不到錢，對雙方都不圓滿，請法院體恤」；少年及父親則說金額實在過高，無法負擔。

法官認為，2人侵害彭夫配偶權都要賠，但徐男因未滿20歲，依法，若不法侵害他人權利，法定代理人要負連帶責任，徐父無法證明自己有充分監督，須共同負擔。