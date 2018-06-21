躲雨遭流彈打中腰 童女苦笑：沒法度就遇上了！

2018-06-21 16:32

〔記者王俊忠／台南報導〕刑事局南打與高市刑大偵二隊今午到高雄茄萣區1處民宅埋伏、圍捕槍砲案通緝的商姓要犯，警方開16槍，商嫌肩部中彈落網，被起獲4把已上膛的手槍。不料，警方流彈波及1名路過躲雨的童姓女子，造成童女左腰部中彈，送往成大醫院開刀順利取出彈頭，高雄市警局長何明洲趕往醫院探望童女直說抱歉，童女苦笑說「沒法度，就遇上了」。

成大醫院表示，遭流彈打中的童女，是被子彈打到左側腰部骨頭位置，在醫院治療、意識清醒，因彈頭還卡在童女體內，醫護團隊將開刀取出，下午4點多，童女體內彈頭已順利取出，目前住院恢復中。

今下午，高雄市警局長何明洲趕到成醫探望童女，請成醫盡力救治、給予童女最好的治療，並允諾警方會負責童女所有醫療費用，同時送上1筆慰問金，何明洲向童女說，「真的很抱歉」。

據了解，童女與其丈夫並未提出向警方求償的要求。何明洲說，童女與其丈夫相當理性，知道這是警方緊急抓要犯下不得已的開槍作為，沒有說要提出國賠，也幸好童女傷勢不嚴重、沒傷到內臟與神經，意識清醒，還能在醫院內交談，警方一定會負責到底。

躺在病床的童女苦笑說，沒法度，啊就遇上了！沒想到躲個雨會發生這種事，當時她是騎機車載女兒外出，因為下雨，騎到路旁躲雨，她突然看到歹徒從巷子衝出來、槍聲大作、很緊張，一把就抱起慘哭的女兒，怕女兒受傷，後來覺得腰部怪怪的，用手摸發現流血，就告訴警察說被你們打到了！警察就要她趕快坐下來。

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