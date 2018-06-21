想離婚投奔「心愛ㄟ」懷抱 婦人竟花百萬找神佛幫忙

2018-06-21 15:19

［記者鄭淑婷／桃園報導］姜姓婦人想離婚、早日投奔心儀的人懷抱，透過友人介紹於2016年3月至8、9月間，結識了在桃園市龜山區開設道壇的45歲顏姓女子，期間陸續花費共101萬餘元買佛牌、作法事及宗教課程，但姜婦發現日子沒有過得比較好、雖離婚也未與心儀對象在一起，怒控顏女涉嫌詐欺，桃園地檢署檢察官指出，由於信仰屬個人行為，且姜婦都是在自願、理性選擇下所為，難認顏女涉有詐欺，偵結予以不起訴。

姜婦指出，顏女當時告知想要順利離婚、與心儀的人在一起，必須要施作法術、購買泰國佛牌並上宗教課程，她為了實現「願望」陸續花了42萬元買佛牌、48萬3100元作法事、11萬600元宗教課程入門學，總金額101萬5500元。

姜婦指出，她記得顏女第一次幫她作法，是為了讓她跟丈夫離婚及跟心愛的人再一起，但這些都還沒實現時她已先付了錢，事後顏女說要她改個性、斬斷心儀對象的桃花，她之後又陸續付錢作法。

姜婦指出，總計買佛牌、做法、上課，前後花了她百萬元，後來發現日子沒有過得比較好，而就算沒有找顏女幫忙她還是可以離婚，與心儀的對象最後也沒在一起，懷疑顏女根本就沒替她作法、念咒。

顏女坦言有賣佛牌、宗教課程及收錢作法，但都是姜女委託她幫忙，佛牌有給、課程也都有立契約。

檢方指出，由於信仰屬個人行為，且姜婦都是在自願、理性選擇下所為，無法僅因姜婦事後覺得無積極成效，就認為顏女有施用詐術等，偵結予以不起訴。