黃亦敏今追思會 兄斥：判凶嫌10個死刑也無法原諒

黃女追思會以茉莉花為主題布置。（記者鄭景議攝）

2018-06-20 16:42

〔記者鄭景議／台北報導〕台大女碩士生黃亦敏上月20日遭新北健身教練朱峻穎狠心殺害後分屍，家屬今辦追思會；黃女哥哥受訪時表示，凶嫌他們家至今一個道歉也沒有，一點歉意也沒有，「判他10個死刑我們也無法原諒」。

黃女的遺體經過「76行者遺體美容團隊」不眠不休的努力，成功在今日追思會前，將被分屍17塊的遺體修復完成，黃女哥哥也感謝團隊以及「姑姑」王薇君一路來的奉獻與協助。

黃女哥哥說，追思會是妹妹人生的畢業典禮，依照她生前樸素低調的個性，還有對大自然的喜好，簡單以白花及蠟燭布置，因黃女英文名字就是「Jasmine」，所以主要使用茉莉花為主題，同時感謝來參與的親友，願意來送妹妹最後一程。

黃女哥哥也強調，希望政府多做努力，起初他們發現妹妹失蹤時，跟多家派出所反應、報案，但基於個資法、通保法等等，都成基層警員和家屬的尋人障礙，若不改變，未來相似的情況一定還會再出現。

此外，凶嫌父母至今未現身道歉，黃女哥哥除了感到無奈外，也痛斥：「凶嫌他們家到目前為止一個道歉都沒有，一次道歉都沒有，一點點歉意也沒有，他就算判了10個死刑，我們也沒辦法原諒他。」

黃女哥哥還說，他至今仍然還走不出來，只是強迫自己正視事實，每晚看到妹妹的房門，想到妹妹不在了，就相當難過。

追思會在今日中午1時30分許結束，會中不少黃女的同學友人上台分享與黃女的回憶，不少人當場難過掉淚，隨後黃女家屬進行出殯，將黃女遺體火化。