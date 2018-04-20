日男掏空公司7億買名錶珠寶 偕妻潛逃來台4年享受人生

2018-04-20 15:26

首次上稿 14:49

更新時間 15:26

〔記者邱俊福／台北報導〕45歲日籍男子中澤祥基，15年前擔任日本一家精密機械公司總務課課長時，涉嫌利用職務之便掏空公司資產，時間長達11年，期間以地下匯兌，或購買名錶、珠寶等方式，將贓款化整為零進行洗錢，4年前盜領公司5億4950萬日幣後，刻意跟台籍配偶呂美智離婚潛逃來台，低調躲在高雄過著奢華生活，而公司清查前後共被掏空高達日幣25億元（約台幣近7億元），刑事局國際科昨天將該對夫妻與一起生活的呂女胞妹逮捕送辦。

國際科表示，現場查扣現金30萬元、扣押房產3棟（其中一棟為價值2000多萬的透天豪宅）、勞力士、百達翡麗、皮亞爵等名貴手錶13支、LV、BV等國際精品名牌包、珠寶首飾等，查扣初估市值約1億3千萬。

國際科是日前接獲日本警方透過國際刑警組織發文協請針對該國重大經濟逃犯中澤祥基進行協緝與追查幕後贓款流向。

經偵查發現，該犯嫌夫妻躲藏至高雄地區，且利用在日辦理假離婚，企圖製造斷點，但兩人於犯案後共同搭機返台，低調潛藏高雄一帶，近年竟在沒有經濟收入情況下購置豪宅，與財力顯不相當，依違反「洗錢防制法」報請高雄地檢署指揮偵辦。

國際科表示，中澤嫌於偵辦期間，突於本月16日意圖出境潛逃，故緊急於17日洽請日本被害人來台製作筆錄以完備事證，昨日執行搜索，在豪宅中查扣大量名貴手錶、名牌包、珠寶鑽石等贓物並拘提夫妻跟呂女妺妹3名犯嫌到案。

而犯嫌平日坐擁豪宅，經常於五星級飯店消費，每月刷卡消費金額高達20萬餘元，以在台無收入之情況下生活相當豪奢，研判中澤氏等3嫌在日本地區購置大量名貴手錶、寶石、鑽戒及知名品牌皮包等精品模式進行洗錢，再透過不法管道夾帶高價精品返台賤價變賣，並進而移轉不法犯罪利益，依違反「洗錢防制法」移送高雄地檢察署偵辦。

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