機車闖紅燈拒停狂飆逃…警2分鐘連開12張紅單

沈男機車違規行駛、逃給警察追，被警方連開十二張罰單，這事被po上網路。（記者王俊忠擷取自網路）

2018-04-19 10:23

〔記者王俊忠／台南報導〕40多歲沈姓男子在今年2月28日傍晚未戴安全帽騎機車行經台南市中西區西門路、五妃街時，被六分局1名巡邏警員發現，警員示意沈男停車受檢，但沈竟加速逃逸，一路闖紅燈等多項違規行為，警員鳴笛尾隨追緝兩分多鐘，仍被沈男逃進小巷消失。警方依據秘錄器蒐證內容，對沈男開出12張紅單總罰款為1萬7300元。沈男不服、不但找議員申訴，這事還被po網喊冤。

網路上有人po文指這是「台灣最扯的紅單，短短不到2分鐘，就連續開出11張紅單，連議員服務處都說真的太誇張了，可以叫政府頒發獎狀給這個警員」。網友直呼警察搶錢、搶的太凶了！對此，六分局金華派出所所長邱啟彰表示，正確是開出12張紅單才對，因為共有12個違規行為。

金華所表示，當時所內黃姓警員騎機車執勤、在該地發現騎機車的沈男（事後查證騎士應是沈男）沒有戴安全帽，黃員示意攔檢，不料，沈男機車加速逃逸並闖紅燈，黃員鳴笛要求對方停車受檢，沈男拒不停車、沿途一路高速闖紅燈、紅燈右轉、未依兩段式左轉、不服取締逕逃等12項違規行為，直到福吉路消失無影，因為違規事證明確，警方依法開單，沒有問題。

邱啟彰說明，沈男騎機車未戴安全帽又闖紅燈違規，警察發現本就應依法攔查，沈男也應停車受檢，他不停車還一路狂飆給警察追，警方當然會懷疑他是否涉及不法？如酒駕或藏有不法違禁物品？警方依法開單告發，當事人也有申訴權利，警方會備妥相關違規佐證資料，待交通裁決所需要時提供。

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