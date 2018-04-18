浩鼎案》浩鼎：張念慈不可能為了不成熟技術 行賄翁啟惠

2018-04-18 16:51

〔記者黃捷／台北報導〕前中研院長翁啟惠、浩鼎董座張念慈因浩鼎案，遭士林地檢署依貪污罪起訴，士林地院今天（18日）傳喚參與技轉的浩鼎員工林侑蓁作證，浩鼎公司說，是為了釐清2012年向中研院訂購10克醣分子的交付細節，當時酵素合成法技術和產能均不成熟，也未經檢測，張念慈不可能為此賄賂翁啟惠。

浩鼎指出，林侑蓁今年30歲，在台大化學研究所唸碩士時，由翁啟惠及中研院基因體中心研究員吳宗益指導論文，2011年浩鼎委託中研院進行醣分子化學合成法優化研究，吳宗益找來林侑蓁擔任研究助理，中研院後來研究醣分子酵素合成法，由博士生蔡宗義負責，林侑蓁也協助準備材料及確認純化度。

浩鼎說，浩鼎2012年以500萬元向中研院訂購10克Globo H Allyl，目的在測試酵素法生產的Globo H Allyl是否可用，但檢察官誤會浩鼎是為了進行OBI-822第二、三期臨床試驗，把中研院當成原料供應單位。

浩鼎公司澄清，這些醣分子品質未經檢測確認，不可能作為商業化生產計劃，再者，一旦為銷售而進行量產，業者也必然須自行掌握穩定供貨來源，不可能以中研院作為原料供應商。

林侑蓁出庭證稱，2014年4月中研院與浩鼎簽署第二次技轉合約，當時酵素法生產的Globo H Allyl並不穩定，2013年6月間交付的2.43克Globo H Allyl亦有不純物而被退貨，雙方簽約後，浩鼎還花了2年時間將酵素法優化，直到2016年7月31日才達到授權合約的10克付款標準。

浩鼎公司說，在這之前，浩鼎以化學合成法合成的Globo H物料充足，產程約4個月，供應製藥並無問題。

至於2012年2月17日第一批交付的2.23克，去年12月20日吳宗益出庭作證，就已指出這2.23克是化學合成法製造，並非酵素法，是依據2010年7月26日雙方簽署的「以癌症多醣分子Globo H為基礎之抗癌疫苗開發」計畫產物，本來就屬於浩鼎，並非在未簽訂合約下的「無償交付」。