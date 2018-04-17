4/17 大樂透、今彩539頭獎皆摃龜！

2018-04-17 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月17日）開獎的第107000035期大樂透、第107000092期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000035期大樂透中獎號碼為：「07、16、31、38、40、41，特別號：39」頭獎、貳獎摃龜；參獎共30注獲得，每注可得8萬1316元；肆獎共95注獲得，每注可得1萬6507元；伍獎共1940注獲得，每注可得2000元；陸獎共2512注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5871注獲得，每注可得400元；普獎共3萬5666注獲得，每注可得400元。

第107000035期49樂合彩中獎號碼為「07、16、31、38、40、41」，四合共2注獲得，每注可得20萬元；三合共87注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2959注中獎，每注可得1250元。

第107000092期今彩539中獎號碼為「01、07、13、30、32」，頭獎摃龜；貳獎共167注獲得，每注可得2萬元；參獎共5348注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2339注獲得，每注可獲得50元。

第107000092期39樂合彩中獎號碼為「01、07、13、30、32」，四合摃龜；三合共86注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3547注中獎，每注可得1125元。

第107000092期3星彩中獎號碼為「435」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000092期4星彩中獎號碼為「3075」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」