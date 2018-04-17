賓士女逆向踢鐵板 被狂叭逼回原車道

一位女駕駛昨天開賓士車在大里新仁路逆向，遭對向直行車霸氣按喇叭將她逼回原車道。（記者陳建志翻攝爆怨公社）

2018-04-17 21:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名女子，昨天開著一輛賓士行經大里區新仁路時，跨越雙黃線逆向超車，剛好對向車道一輛車行經，駕駛按喇叭要求賓士女退回去，但因塞車無空間，賓士女一度下車想解釋，駕駛不理會繼續長按喇叭，讓她踢到鐵板，女駕駛自知理虧回到車上，幸好後方車輛禮讓，才讓她退回原車道，警方今天表示，女駕駛違規逆向行駛，依法可開罰600~1800元罰鍰。

一位民眾在臉書社團「爆怨公社」貼文，表示昨天開車行經大里新仁路二段時，遇到一輛賓士車逆向行駛，立刻按喇叭要駕駛讓路，沒多久女駕駛下車想說明，但男子不理會長按喇叭，還說：「妳怎樣，妳就逆向啊！不然妳叫警察來啊！」。

女駕駛自知理虧道歉說：「好，我知道我錯了」，並回到車上，幸好後方車輛看到，好心讓出一個空間，才讓女駕駛退回原車道，霸氣的舉動讓違規女駕駛踢到鐵板，網友看到紛紛留言：「還敢下車」、「整條路都是我家的概念」、「這個喇叭聲還是很療癒」，對於女駕駛違規的行為不以為然。

霧峰分局內新派出所范姜崇哲所長今天表示，這位女駕駛逆向行駛的行為，已經違反「道路交通管理處罰條例」第45條1項1款的規定，可處600到1800元罰鍰。