派出所長退休在即 接連靠北分局長、隊長掀波

2018-04-16 18:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕派出所長靠北槓分局長、隊長，網路瘋傳！

海山警分局海山派出所長孫錫銘將於7月退休，他15日在「NPA署長室」、「NTPD局長室」等臉書粉絲專頁接連「靠北」板橋警分局長王文澤指示督察組砍同仁申誡，左批王文澤遇到議員關說、攸關仕途就犧牲同仁、曾要他向五股角頭道歉，右打林口分局偵查隊長許宏銘也要他放過該角頭、還抨擊許曾害同仁免職判刑，引起警界話題。

兩當事人王文澤反擊「從未指示督察組督勤砍同仁申誡」，許宏銘也斥責「孫錫銘被控違法搜索，他接到民代服務處主任反映，前往瞭解」，並無涉及案件，質疑孫錫銘PO文「剪刀鬥菜刀」。

王文澤原PO文回應砍申誡一事，又碰上孫錫銘靠北，倍感無奈，透露「他是我帶過的人，還把他拉到五股派出所，同事一場，不願多作回應，但面對這幾篇，心裡真的很難過」。

王PO文回應「對於處分同仁這件事我向來慎重，自擔任分局長開始…同仁對懲處有意見時，要把意見於聯合勤教提出來，由參與會議的基層同仁來表決，如果大多數的同仁覺得不應該處分，便不會處分，因為處分不是我們的目的，凝聚共識，維持紀律才是我們的目的…官警從來不是對立的，我們是一家人啊！」

許宏銘表示，孫錫銘2年前被五股游姓男子指控、檢舉違法搜索，因新北市議會議長五股服務處主任向孫錫銘瞭解該案，孫錫銘回覆時態度不佳，他受議長辦公室之託，向孫錫銘說明被反應回應民代服務處態度不佳，從未涉及案情；此外，孫錫銘所指，他曾做過齷齪事害同事免職，許宏銘駁斥，他完全沒印象，如果真有此事，他還能幹到隊長，認為孫「剪刀鬥菜刀」。

孫錫銘靠北王文澤、許宏銘言論一出，不少被王、許帶過的同仁，紛紛發言力挺兩位好長官；網友Hsu Biao Jiun說 「短短兩三個小時而已，關於影射或抨擊王文澤分局長的留言之反駁，從外勤派出所警員、偵查隊偵查佐、正副所長，到內勤警員、巡官、警務員，甚至局本部的警務正，位階從1線3到2線3的都有。...每一個出來為王分局長讚聲講話的，無不發自內心、自願自發的！不管是誤會一場或惡意造謠，扣頂帽子讓一位好長官戴，實在令人不齒！」

這段海山所長槓上分局長、偵查隊長的PO文，起因於15日發表在靠北警察的一篇PO文「督察組的警察眼中：基層才是賊」，其中秀出一張屏東縣東港分局「查勤績效評比」表格，「連砍人處分都要評比，居然要求每個巡官一個月要砍到70分（申誡六分、劣跡一分）」

但靠北者話鋒一轉，點名「新北板橋分局，似乎也沒好到哪裡去 王文澤分局長上任三把火，督察組劉組長一來更是火上加油要求巡官要有督導績效（砍申誡）」 ，王文澤親上火線回應，「真是百感交集，我很想問留言的同仁，分局長什麼時候指示過督察組督勤一定要砍同仁申誡。」，王文澤回應後，孫錫銘PO文靠北「今晚睡前看到一篇留言，頓時頭腦發燙、坐立難安、暈眩嘔吐…其來有自，一篇板橋分局長王文澤發表說他沒叫督察組砍同仁申誡的事。」

孫錫銘點名王文澤因成洲所警員因被飼主檢舉，搞丟走失的小狗被記申誡，因員警爆料撤銷處分；孫更點名，王文澤原要他「緊釘轄區地方角頭五股某人，其無惡不做、養小弟、搞賭…個人受命後專注利用各種勤務機會強力執行查察約制，未料這位仁兄先後找了議員、議長助理來關切，這下變我不對了，分局長要我去跟對方致歉/致意…我實在不知道警察依法執行職務，到底要跟黑道"會三小」。

孫錫銘也批評林口分局偵查隊長許宏銘，「我在蘆洲分局五股地區擔任派出所所長任內，正想盡辦法要約制這地方治安毒瘤「五股某人」，你卻半夜跑來要我放過他…你以前在刑警隊幹的齷齪事害一位無辜同仁免職判刑，所犯十年以上有期徒刑至今還沒過追訴期」。