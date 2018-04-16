台女遊泰遭性侵 老闆娘曝27歲男按摩師「常被指定」

台灣一名女子至泰國旅遊，並在一間按摩店消費，卻慘遭按摩師性侵，老闆娘透露該名按摩師常被客人「指定」。（圖擷取自臉書）

2018-04-16 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女子前往泰國曼谷旅遊，驚傳遭當地名店男按摩師性侵，引起台泰兩國高度關注。日前有媒體直擊該間按摩店，發現該店仍照常營業，且還是有女性遊客上門，按摩店老闆娘則稱，有許多來自各地的遊客，都會指定該名27歲男按摩師服務，「他每天都有很多預約」。

按摩店老闆娘Faai接受《東森新聞》採訪時表示，自己不清楚事件的來龍去脈，透露該名27歲男按摩師已到職2年左右，口碑不錯、常被觀光客指定，「他有來自台灣、香港、日本和泰國的客人，每天都有很多預約，女性客群也蠻多的」，透露該名按摩師平時行為舉止正常。

泰國警方日前將27歲男按摩師帶回警局確認，他原否認犯行，昨在按摩店被台女指認後，才坦承犯案，辯稱「有經過女方同意，並未強迫」；對此，老闆娘Faai則表示，若整起案件查證後屬實，一定會將該名男按摩師開除。

泰國警察總長差提布（Chakthip Chaijinda）已下令，要求當局全面徹查，警方也已將根據被害人的驗傷報告、筆錄、指認結果等相關證據一併調查，希望能在最短時間內釐清案情。