新興毒品hen會「裝」 毒郵票、毒果凍一次都不能碰

2018-04-15 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕販毒集團不斷變更新興毒品包裝樣式，吸引學子好奇，為防止涉世未深少年誤觸成癮，台中市第三分局分局長陳仕諺最近率團進入台中家商校園宣導反毒，現場展示毒郵票、毒果凍等仿真新興毒品，向現場1800餘名學生解說毒品危害，提醒學生「就算再好奇，毒品連一次都不能碰！」

台中市第三分局組成的反毒宣導團前兩天由百年老校台中家商開始，利用該校學生週會時間進行反毒宣導，分局長陳仕諺表示，近年來青少年吸毒人數日益增加，青少年易受周遭環境及同儕影響，因好奇心及在朋友鼓吹慫恿下而試用毒品，殊不知，往後的日子將嚐盡毒品所帶來的煎熬，人生就此黯然失色。

且新興毒品通常以各種型態「變裝」充斥市面不斷推陳出新，販毒集團不僅將毒品包裝成極具討論性外觀，並滲入各類食物（如軟糖、咖啡包、巧克力、梅餅等）藉以降低青少年戒心誘騙服用，因具有群聚、公開、流通、便宜、流行等特性，致使青少年因好奇而使用的狀況漸多，社會治安問題相對增加。

但上述幾乎都混摻搖頭丸、K他命或安非他命等毒品，飲用或食用後具有催情或迷魂效果，不僅是嚴重殘害身體的毒品，還被不法之徒拿來當成迷姦藥；此外，遭施用後輕則昏睡、暈眩、失憶，重則可能出現休克死亡的嚴重後遺症，提醒學生「就算再好奇，毒品連一次都不能碰!」

只見官警們輪番上台認真宣導，台下同學反應熱烈，有學生說，平常上課老師常說毒品不是什麼好東西，叫他們絕對不要碰，今天在這場反毒宣導中看到仿真毒品，再經員警深入淺出講解，原來毒品不僅造成個人身體上的危害，還會摧毀一個家庭及自己的未來，令人感到十分震撼。

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