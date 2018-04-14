拉撒鬼！正妹房客床上大便、食物長蛆 房東傻眼

正妹房客的客廳、臥室堆滿垃圾，發霉、發臭，令人作噁，房東看了也傻眼。（翻攝自臉書爆料公社）

2018-04-14 13:50

〔記者湯世名／彰化報導〕拉撒鬼！1名吳姓傳播妹被控在台中、彰化的租屋處「惡搞」，不僅客廳、臥室堆滿垃圾、瓶瓶罐罐，床舖與客廳上竟然還有發出惡臭的大變，更噁的是，廚房鍋內的食物因久未清理竟然長出密密麻麻的蛆，令與她一起分攤房租的女房客忍無可忍，租了3個月後即退租，並把吳女惡行惡狀PO上臉書「爆料公社」，就連房東也看傻眼，事後吳女還無故失蹤，這名女房客則呼籲，「如果有彰化台中要出租房子的房東們請小心，不要變成下一個受害者！」

這名女房客在「爆料公社」PO文指出「小心你的房子變成垃圾場！」她與吳女一起租房子，她之前曾看過吳女的上一個租屋處，又髒、又亂、又臭，噁心到連在門口聞到味道都想吐，而跟她同住短短3個月的時間，住處一團亂，吳女養貓卻又不買飼料給牠們吃，有一餐沒一餐，逼得貓咪只好四處破壞東西。

女房客並指出，吳女水電瓦斯錢又不繳、家裡又不保持乾淨，又愛偷她的東西，她打掃的速度永遠不及吳女用亂的速度，垃圾都堆在椅子下，煮完食物鍋碗都不洗，放著長蟲，她忍了3個月終於還是受不了，向房東要求退租，4月1日房東來跟她們核對屋況，她用壞的東西還有很多沒繳的錢，房東同意讓吳女4月10日付清，結果現在人躲起來不出來面對，之前還曾騙說在烏日某酒吧上班，結果有知情人士說吳女是在做傳播，就連房東說要提告也沒在怕。

網友看了照片、影片都嚇壞了，直呼「這裡是廢墟嗎？」「我有沒有看錯，床鋪上就然有大便」、「實在是人不可貌相！」還有網友說：「太噁心了，密密麻麻的蛆，令人頭皮發麻！」

食物放到發霉，更噁的是還長一堆蛆，令人頭皮發麻。（翻攝自臉書爆料公社）

正妹房客的廚房鍋子內竟然長一堆蛆，令人頭皮發麻。（翻攝自臉書爆料公社）

正妹房客的臥室床上竟然有大便，發出陣陣惡臭，令人作噁。（翻攝自臉書爆料公社）

正妹房客的客廳地上竟然有大便，發出陣陣惡臭，令人作噁。（翻攝自臉書爆料公社）