供毒控制雙方！叫移工毆打包商同業 搶千萬生意

2018-04-13 16:46

〔記者陳薏云／新北報導〕移工暴力集團！台北市一名經營清潔公司的39歲黃姓男子，因覬覦同業的承攬工程較多，竟先供毒給柯姓同業，待同業成癮付不出毒品費用後，就教唆手下的失聯移工，持棍棒毆打柯男，逼迫他簽下承攬書，搶下柯男的千萬生意，另新北市專勤隊更發現黃男疑似供毒給移工進行控制，目前正深入調查中。

專勤隊調查，黃男從事清潔公司約兩年，主要承攬工地清潔的業務，因入行不深，見同業柯姓男子每年生意上千萬，因此先以毒品誘惑柯男，兩人時常於辦公室內開毒趴，黃男還會要求旗下的移工一同加入，成功以毒品控制柯男及旗下移工。

待柯男養成毒癮後，黃男開始以一克2000元供毒，柯男也因此積欠幾十萬的毒債，黃男藉此機會向柯男要求「不然你把生意分給我」，遭柯男拒絕。去年過年期間，黃男教唆旗下3名移工，持膠條、棍棒毆打柯男，造成柯男頭部多處撕裂傷送醫，隨後更逼柯男簽下支票以及承攬書，成功搶得柯男近千萬元的清潔生意。

新北市專勤隊經數月埋伏跟監蒐證後，11日執行收網行動，帶回黃男、37歲黃男前妻張女、29歲陳姓女負責人等7人，並在主嫌住處查扣毒品吸食器、膠條、派工單、手機及帳冊等證物。

現場另查獲1位越南籍女性失聯移工，以製造業技工身分來台，在台失聯時間已超過2年，曾有遭黃嫌脅迫毆打成傷的情形，另也曾與黃男有過性行為，甚至有墮胎紀錄，移民署正協助進行人口販運被害人鑑別程序，另持續追查協助暴力圍事移工下落。

黃男面對指控皆矢口否認，並表示「是柯男想吸毒，我才幫他買，我沒賣他」，不過專勤隊調查，黃男時常在辦公室內開毒趴，要求旗下移工一起參與吸食，疑有毒品控制的嫌疑，警方訊後將7人依強盜、恐嚇取財、傷害、就業服務法及人口販運等罪嫌移送地檢署偵辦。

台灣台北地方法院檢察署檢察官複訊後，主嫌黃姓男子以新台幣7萬、陳姓女子5萬、張姓女子3萬元交保候傳，餘4位主嫌無保候傳。

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