遇到一心想吃牢飯嫌犯 檢察官也無奈

2018-04-13 12:45

［記者楊政郡／台中報導］43歲陳男104年起為了進監獄吃牢飯，連續對超商犯恐嚇取財，尤其農曆過年將屆，更想進監獄吃年節加菜，107年2月3日又持水果刀到豐原區某超商，搶了巧克力糖果1包及綠茶飲料1包，他說在家媽媽會要他出去工作，不如在監獄不愁吃，躲在監獄不用花錢，希望能關久一點，台中地檢署未聲請羈押，依恐嚇取財起訴。

起訴書指出，陳男104年10月持刀行搶超商，但檢察官認定不是搶劫行為，他只是一心想進監獄，依恐嚇取財起訴，判3月徒刑。

105年2月7日（農曆除夕日）又持鐮刀，進入台中市北屯區某超商，對女店員揮舞，表示要搶劫、把錢拿出來，但女店員受驚嚇反應慢，還沒交付金錢，陳嫌就自己害怕而逃離現場而未遂。當天隨即又到另一家超商，也是同樣的手段，也同樣因店員驚嚇反應慢，還沒有交付金錢陳嫌就跑了，同年月16日警方在某網咖逮捕陳嫌。

當時檢察官認為他有再犯之虞聲請羈押，起訴後法官依恐嚇取財判處11月徒刑，106年2月27日執行完畢（農曆除夕是元月27日）出獄。

陳某還在懷念監獄內年節加菜，107年2月3日（農曆除夕日2月15日）又故技重施，持水果刀進入豐原區某超商，到貨物價拿取巧克力糖果1包及綠茶飲料1包，走到結帳櫃檯前，就對店員揮舞水果刀，揚言「我要搶劫」，店員趕緊報警處理，他則在場等候後警察來抓。

檢察官知道他的技倆，沒有聲請羈押，今依恐嚇取財將他起訴，並請依累犯，加重其刑。