惡劣！中國網軍疑栽贓金門警察毆打70歲菜販

經查，該圖來源的確和中國脫不了關係，一名台灣導遊找出，照片其實是中國攝影展作品「清明上河圖·2013」之「城管打人」，News Republic也於兩年前被中國軟體開發商「獵豹移動」收購；此外，我國安單位發現，以臉書、LINE等通訊軟體途徑對台進行假新聞、謠言攻擊等，大都為中國網軍手法，高度懷疑此一假訊息也是中國網軍破壞台灣政府人員形象的惡行。

「金門縣警察毆打70歲賣菜翁」圖像顯示，一輛白色貨車後斗載著沒收的攤具，竹簍傾倒，番薯散落一地，兩名身著深色制服的警察，一人高舉右腳準備猛踹踉蹌倒地的小販，另一人正揮動拳頭，對準滿臉驚懼又瘦小的菜販，車前橫躺一男子，引來路人指點，呈現警察暴行對待小攤販的場景。