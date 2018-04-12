新清明上河圖諷中國黑暗 網軍拗成台警毆民

2018-04-12

「城管打人」被移花接木

〔記者吳正庭／金門報導〕臉書「News Republic：國際&本地新聞快訊」粉絲專頁出現疑似「金門縣警察毆打70歲賣菜翁?!」的網路照片，一看就知道與金門完全扯不上邊，卻硬栽贓給台灣，引來網民撻伐，警方也懷疑是中國網軍搞鬼。果然被眼尖的民眾認出，照片是中國2013年一場攝影展「清明上河圖．2013」的「城管打人」被移花接木所致。

清明上河圖描繪北宋清明時節榮景，反映出市井小民生活樣貌，而這幅長25公尺的「清明上河圖．2013」創作者戴翔，則模仿原版構圖，融入現代時事，找來上千人助陣，穿上自製的服裝扮成形形色色的人物，描述中國近年來發生的40個爭議事件，反映社會矛盾與衝突的價值觀，藉此激發大眾反思。

據外電報導，其中一個場景展現2010年一名高官之子涉嫌肇逃，只見乘坐奧迪名車的男子，被數十名古代人包圍，遭到指指點點，男子的車窗被打破，囂張地舉著「我爸是李剛」的紙牌對著人群大聲喊叫；其他如「清明上河村別墅88萬/m2起」、「以合法補償為榮，以漫天要價為恥」的城牆，影射中國高房價的問題；此外還有徵爹求包養、民眾攻擊一個出售受污染的肉類的屠夫，凸顯中國食品安全醜聞，另外城管（城市中負責執法的部門）打人描述中國「城管打人事件」頻傳，令人怵目驚心。

戴翔從2011年年底開始進行這項計畫，直到2014年6月結束，若扣除時間成本，兩年半內投入新台幣40萬元製作完成。

原創作者恐始料未及

蔡姓資深導遊說，金門縣警察毆打70歲賣菜翁的照片，就是來自「清明上河圖．2013」的「城管打人」。豈料，「城管打人」被移花接木後，竟套上「金門縣警察動粗」的不實連結，不僅令網民覺得不可思議，這種「跨越地域」的異想，恐怕也是原創作者始料未及。