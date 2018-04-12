製造對立與仇恨 假新聞居心叵測

2018-04-12

〔記者邱俊福／台北報導〕網路謠言已成國安危機！黨政人士透露，過去中國網軍對台攻擊，常以留言塞爆我政府機關或是媒體留言板，但近來國安單位發現，中國網軍已改採臉書、LINE等通訊軟體途徑，以散播假新聞、謠言進行攻擊，例如網路上過去曾謠傳政府要「封爐滅香」，甚至「滅香滅佛」等，以及謠傳總統府將對反年金改革的陳抗者開槍等，都是刻意製造社會對立與仇恨的不實資訊。

刑事局昨表示，針對這些網路謠言，政府已要求相關單位須立即對外澄清，以免以訛傳訛，造成社會不安與困擾；至於偵查方面，警方也將主動介入，追查這些不實資訊的來源，倘若歹徒是以境外作為跳板，會透過國際科追查，而若IP位址是在中國，會透過兩岸科要求中國公安單位協查，以正視聽。

去年1月間， 年金改革國是會議登場前，有心人士曾將總統府憲兵槍枝規範的畫面移花接木，謠指總統府不排除開槍對付反年金改革者，引發議論，總統府對此也強烈譴責與澄清；去年7月間更有LINE群組不斷轉貼不實文章，文內寫著：「民進黨執政把軍公教當賊看，現在連退休出國，都要報備和列管，如果不遵守，月退金恐怕泡湯！」而國安單位追查發現這些PO文都來自中國的社群網站。

去年7月，網路也曾謠傳政府正推動訂定「宗教團體法」，將以空氣污染為由推行「封爐滅香」政策，引發宗教團體群起反彈，還計畫發動「眾神上凱道」上街遊行抗議，此事也讓總統蔡英文大為氣憤，要求相關單位加強對外說明，以澄清誤會。

此外，本月9日也有傳聞指台灣銀行每年承作1000億元新南向ODA（政府開發協助計畫）貸款，是政府揮霍人民存款，為此行政院政務委員鄧振中還特別對外說明，指「這是故意造謠」，政府絕沒有要用全國農業金庫的7000億做ODA。