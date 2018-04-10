4/10 大樂透摃龜 今彩539頭獎開出3注！

2018-04-10 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月10日）開獎的第107000033期大樂透頭獎摃龜、第107000086期今彩539頭獎開出3注，每注可得800萬元，分別由基隆市信義區義六路15號1樓的「寶中寶彩券行」、基隆市中正區義二路28號1樓的「錢都來彩券行」、新竹縣寶山鄉雙園路二段260巷1弄11號的「寶山彩券行」開出。

第107000033期大樂透中獎號碼為：「07、27、32、34、41、47。特別號：09。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共42注獲得，每注可得5萬2502元；肆獎共102注獲得，每注可得1萬3897元；伍獎共1972注獲得，每注可得2000元；陸獎共2793注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7388注獲得，每注可得400元；普獎共3萬3764注獲得，每注可得400元。

第107000033期49樂合彩中獎號碼為「07、27、32、34、41、47」，四合共開出2注，每注可獲得20萬元；三合共132注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2833注中獎，每注可獲得1250元。

第107000086期今彩539中獎號碼為「07、13、25、28、32」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共177注獲得，每注可得2萬元；參獎共6275注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8369注獲得，每注可獲得50元。

第107000086期39樂合彩中獎號碼為「07、13、25、28、32」，四合摃龜；三合共114注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4540注中獎，每注可獲得1125元。

第107000086期3星彩中獎號碼為「092」，正彩共7注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000086期4星彩中獎號碼為「6072」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」