50天擬完成中央山脈大走 退休老師一週後失聯

宜蘭縣中山國小退休老師李昭元縱走中央山脈傳失聯，陸空3路搜索中。（記者黃佳琳翻攝）

2018-04-10 15:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾創下16年爬宜蘭礁溪鄉聖母登山步道4000次的攻頂紀錄，被山友譽為「爬山達人」的宜蘭縣中山國小退休老師李昭元，上月底獨自從高雄藤枝入山，準備縱走中央山脈到宜蘭，卻傳出失聯消息，目前搜救隊已兵分3路從陸、空進行搜索，希望能早日找到李昭元。

李昭元上月22日在臉書預告，自己準備「走南一段接南二段，跳過最危險的南三段，在東埔補給再走能高安東軍，南華山到奇莱主峰下山，北三段下到合歋山補給，由大禹嶺走北二段接北一段，再回到宜蘭，時間不用50天」。

高市消防局第六大隊表示，今天接獲山友報案指稱，李昭元3月底從藤枝入山後，本月1日走到台東向陽向友人報平安後，原本預計7日在南投東埔與山友碰頭、補給，但山友等了他2天，一直等不到他，擔心李昭元出意外，因此今天上午報案協尋他。

第六大隊指出，李昭元入山前沒有申請，且是獨自1人登山，清明連假期間，適逢鋒面來襲，山區入夜溫度相當低，雖然從家屬方面得知，李有帶衛星電話上山，但家屬和搜救人員一直連絡不到他，不知是否平安，目前台東、高雄、南投等地已組成搜救隊，兵分3路從陸、空進行搜索，希望能早日找到李昭元。