4/9 今彩539頭獎開出2注！威力彩頭獎摃龜

2018-04-09 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晚開獎的第107000029期威力彩，頭獎摃龜；第107000085期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由新竹市香山區牛埔里牛埔路421號一樓的「六顆星彩券行」和台北市士林區社中街300號的「清發彩券行」開出。

第107000029期威力彩中獎號碼為：「第一區：01、03、13、21、23、38，第二區：02」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共40注中獎，每注可得2萬元；伍獎共176注中獎，每注可得4000元；陸獎共1205注中獎，每注可得800元；柒獎共2033注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1174注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5664注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5377注中獎，每注可得100元。

第107000029期38樂合彩中獎號碼為：「01、03、13、21、23、38」，五合摃龜；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共65注獲得，每注可得5750元；二合共1608注獲得，每注可得750元。

第107000085期今彩539中獎號碼為：「12、27、32、34、36」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共161注獲得，每注可得2萬元；參獎共6609注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5284注獲得，每注可得50元。

第107000085期39樂合彩中獎號碼為：「12、27、32、34、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6004注中獎，每注可得1125元。

第107000085期3星彩中獎號碼為：「709」，正彩共19注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000085期4星彩中獎號碼為：「9199」，正彩共28注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網