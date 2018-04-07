父母皆高收入 男大生為了手機淪詐欺車手

2018-04-07 13:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市警局四分局執行「斬手行動」專案，發現就讀嘉義地區私立大學二年級的蔡姓大學生（21歲），今年2至3月間，於台中市等地區盜領詐欺贓款，已知領了100多萬至200萬元，獲得3萬至4萬元酬勞，四分局偵查隊於嘉義住處逮捕他，詫異發現他的家境頗佳，母親是國小教師，父親是金融業主管，他宣稱已獲利3萬至4萬元，部份贓款買了手機慰勞自己，其父母得知愛子涉案，並無責備之詞，而是相當焦慮，趕緊聘請律師為愛子辯護，檢方裁定2萬元交保。

四分局調查，蔡姓大學生在夜店認識綽號「小六」的陌生男子，對方介紹他當詐欺車手，工作輕鬆又簡單，還能「快速賺錢」，酬勞是領款金額的2％，他遂於今年2至3月寒假期間，先依詐欺集團的指示，帶提款卡搭乘高鐵南下到高雄市區，與同夥車手提領贓款之後，再搭車到雲林縣提領，或從嘉義住家啟程，搭高鐵北上到桃園市八德、中壢地區提領贓款，再搭高鐵南下到台中市區提領，或是從嘉義住處直接到台中市領款，還向姊姊借機車代步，可以說是「南北奔波」犯案。

蔡姓大學生宣稱，提領次數與金額已多到記不清，僅記得自己這1、2個月來，獲利3萬元至4萬元，警方依據2％的酬勞推估，他提領的贓款為100萬餘元至200萬元之間，目前已知他在桃園地區犯案最多，台中市南屯區約提領7次共14萬元。

四分局偵查隊調閱超商與路口監視器影像，鎖定蔡姓大學生犯案，向台中地檢署聲請拘票，上月底到嘉義市拘提蔡姓大學生，發現父母親分別是金融業主管與國小教師，都是高所得族群，父母全程陪同警方搜索與偵訊，並未責備兒子為何觸法，反而是焦慮憂心其子會羈押入獄，趕緊聘請律師到四分局陪同偵訊，蔡姓大學生也很配合，已供出部份共犯特徵，檢方認為他沒有串供逃亡之虞，沒有聲請羈押，裁定2萬元交保候傳。

蔡姓大學生說，他只想趁寒假打工，賺一點錢購物花用，已經先用贓款酬勞買三星牌的手機慰勞自己，全案依加重詐欺罪偵辦中。

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