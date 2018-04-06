為愛惹禍南下避難 通緝犯北返掃墓吸毒被逮

2018-04-06 23:18

〔記者陳恩惠／台北報導〕51歲通緝犯吳芃毅4年前見林姓男子一夥人，到女友的檳榔攤找人又鬧事，為保護女友，手持木鋸以一擋六，驅逐上門鬧事者，並作勢揮砍，被控妨害自由等罪判刑，吳嫌另涉毒遭追捕，2年前南下躲避，在各建築工地打工，前天返回基隆掃墓，在台北轉運站搭車南下時，遇到台北市警大同分局建成派出所員警盤查，又因持有海洛因落網，訊後依毒品及妨害自由通緝等解送歸案。

建成所說，2名警員到台北轉運站在購票大廳巡察時，迎面而來的1名男子不僅避開雙警的眼神，還特意拿起行李轉身就走，雙警察覺事情不單純，立刻上前盤查，51歲的吳姓男子不得已拿出證件供查證，在警方詢問之際，主動交出藏在名片夾內的海洛因毒品，以及放在行李中的2支使用過毒品的注射針筒。

警方清查資料發現，吳嫌不但有多項前科，目前還有毒品和妨害自由案，分別遭桃園地方法院和桃園地檢署，先後在2016年5月及2017年3月發布通緝在案，其中，妨害自由案判刑確定，必須入獄服刑90天或是易科罰金9萬元，但吳嫌選擇遠避南部，逃亡至今。

吳嫌供稱，犯案後他躲到南部，四處在建築工地工作，許久未曾返回基隆老家，這次趁著清明連假，返回老家看看，一面掃墓，一面找老闆領薪水，以往利用美沙酮來治毒癮，這次領了錢，忍不住又花了萬元購買0.5公克的海洛因，碰到警方之前，他才剛在轉運站的廁所內施打毒品。

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