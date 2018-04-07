獨家》三峽山區違法蓋宮廟 翠綠山頭慘遭「剃頭」

三峽有木里山區遭違法濫墾，從空中遠眺，山頭被削掉一大塊，景象令人觸目驚心。（讀者提供）

2018-04-07 00:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕好山好水的國土又慘遭「剃頭」！新北市三峽山區有地主開闢宮廟，未申請水土保持計畫、建照就擅自開挖，把山頭削去一半，去年10月被農委會空拍後發現占用國有地而移送法辦，但地主在偵辦期間仍繼續施工，新北市政府也未及時制止，導致如今宮廟主體和大門都快完工了；市府最近雖勒令停工並要求恢復原狀，但地方人士批評說，濫墾將近一公頃且水土破壞嚴重，如何植被復原？相關單位後知後覺、消極無為。

讓人痛心的是，這處違法濫墾的地點也位於「大豹社原住民抗日文史遺跡」的範圍內，研究原住民大豹社抗日歷史的學者高俊宏指出，三峽山區有日軍當年設置的隘勇線及戰壕、防禦工事等遺跡，極具研究及紀念價值，在違法濫墾的範圍內也有當年補充水源的水池及多處遺跡，希望相關單位搶救遺跡，為大豹社原住民抗日史實留下歷史見證。

三峽山區及大豹溪流域是新北市知名風景區，山巒起伏、風景秀麗，民眾向本報投訴說，最近一、兩年有地主在當地的東麓山區私人土地、有木里271號大興木土，由於工區位於隱密的山林內，業主並在工地四周架設高牆故意遮擋，外界難以發現內部濫墾情況，直到用空拍機鳥瞰，才赫然驚見整座山頭近一公頃山林已慘遭削平。

投訴人指出，開發的地主濫墾後鋪上水泥鋪面，在山壁斜坡也進行造景工程，原本翠綠的山林原貌盡失，景象讓人痛心，三峽區原本就有許多土石流潛勢區，一旦發生颱風豪雨，恐釀成土石流災難。

記者追查，地主擬開發作為「三清萬甲仙境」（也稱萬甲三清仙境）宮廟，宮廟網上宣稱說，「三清萬甲仙境」從三峽大豹溪溪頭綿延數公里，吸收北台灣深山新鮮豐富的負離子與高氧，並汲取圍繞於高山中的芬多精，孕育出特殊的氣場。

民眾質疑說，業者開發已將近兩年，大型重機具及砂石車頻繁進出，政府相關單位為何都未發覺？業者被移送法辦後仍繼續違法施工，是否另有隱情及包庇、瀆職、圖利？

三峽區長陳健民表示，公所定期派人巡查山區，「三清萬甲仙境」位處高點且十分隱密，直到農委會水保局告知才得知上情，後續管理及懲處由權責機關辦理。

新北市府農業局主任秘書蔡宗益說，去年10月接獲水保局告知空照圖有變異點，山坡地保育科派人勘查，但因大門深鎖，從外觀難以發現牆內的異狀，業者開發範圍涉及國有林地，林務局已將負責人依竊佔國土罪嫌移送新北地檢署偵辦，農業局尚未依違反水土保持法第32條開罰，因為刑事罪責與行政處分競合，將等案件審結後再一併處置。

相關單位推諉卸責讓民眾看不下去，4月初再向市府檢舉，查出開發案未向市府農業局申請水木保持計畫，興建宮廟也沒有向工務局申請建照，兩單位日前會同警方會勘，才要求業者立即停工、限期拆除違建、回復土地原狀並追究刑責。

※三峽山區宮廟濫墾 聯絡人竟是前新北議員