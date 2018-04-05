4/5 今彩539頭獎開出2注！威力彩頭獎摃龜

2018-04-05 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今（5日）晚開獎的第107000028期威力彩，頭獎摃龜；第107000082期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，分別由新北市永和區永貞路317號的「進來發彩券行」和台南市鹽水區中正路10號的「大紅中彩券行」開出。

第107000028期威力彩中獎號碼為：「第一區：06、15、19、34、37、38，第二區：03」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共18注中獎，每注可得2萬元；伍獎共133注中獎，每注可得4000元；陸獎共1023注中獎，每注可得800元；柒獎共1966注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬970注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬3053注中獎，每注可得100元；普獎共2萬4744注中獎，每注可得100元。

第107000028期38樂合彩中獎號碼為：「06、15、19、34、37、38」，五合摃龜；四合共6注獲得，每注可得6萬7500元；三合共69注獲得，每注可得5750元；二合共1730注獲得，每注可得750元。

第107000082期今彩539中獎號碼為：「12、16、27、31、37」，頭獎共2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共203注獲得，每注可得2萬元；參獎共6731注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8404注獲得，每注可得50元。

第107000082期39樂合彩中獎號碼為：「12、16、27、31、37」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共263注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8156注中獎，每注可得1125元。

第107000082期3星彩中獎號碼為：「029」，正彩共28注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000082期4星彩中獎號碼為：「0612」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券官網