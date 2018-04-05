不斷變換交通工具 狡猾車手仍躲不過監視器

劉嫌搭計程車的畫面。（記者許國楨翻攝）

2018-04-05 19:15

〔記者許國楨／台中報導〕劉姓車手日前在台中面交贓款得手後，狡猾的他先是步行離開現場再搭計程車到高鐵站搭高鐵北上，隨後在台北車站再換騎機車回基隆住處，原以為逃逸計畫天衣無縫，仍被鍥而不捨的警方過濾上百支監視器後循線到基隆抓人，他被逮時一臉不可置信驚問：怎可能抓到我，警方則神回：人在做天（指監視器）在看。

台中市61歲的林姓阿伯當天接到一名女子來電佯稱健保局人員，表示健保卡被人盜用詐領補助款，後又接到佯裝檢察官電話騙稱涉嫌詐欺罪需要監管存款，並保證存款只是監管到安全帳戶絕不會有損失，同時交代基於偵查不公開原則，不得告知他人否則再加一條洩密罪。

不久一名自稱特派員的車手要求林男交付50萬現金由他轉交檢察官，林男不疑有他在自家樓下將錢交給對方，過程中對方還佯裝與假檢察官通話，讓林男信以為真，晚上向妻子提起此事才驚覺遭詐騙到第四分局黎明派出所報案求助。

警方獲報立即著手調閱相關路口監視器畫面，發現車手相當狡猾，先是步行離開取款現場，再搭乘計程車到高鐵站搭高鐵北上，追查一度遇到瓶頸，所幸警方鍥而不捨終於調閱到車手搭計程車畫面及撥打電話叫計程車的通聯資料，進一步查到車手身分是住北部的22歲劉嫌。

巡佐蕭名佑及員警黃偉倫、游家寶循著劉嫌蹤跡，研判他搭高鐵到台北後會使用其他交通工具，漏夜北上過濾相關監視器畫面，最後查到劉嫌抵台北車站後換騎機車離開，一路追到基隆市區的劉嫌女友家逮人，查扣犯案當天所穿衣著及劉嫌所使用的2隻工作手機。

警方說，劉嫌領取50萬交給上手後，實際報酬只領了1萬2000元，卻冒了這麼大風險，實在是不智之舉，訊後將他依詐欺罪嫌送辦，聲押獲准。