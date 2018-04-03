中市警查獲26.6公斤毒原料 可混26萬包毒咖啡

警方集結警力準備行動。（記者許國楨翻攝）

2018-04-03 12:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大偵四隊上週循線在市區摩鐵攻堅破獲一個以黃姓女毒販為首的販毒集團，一口氣查獲最多可混成26萬多包的26.6公斤毒咖啡包原料，若以市面上1包要價約500元計算，賣出後市價逾1億3000萬。

偵四隊日前接獲線報，有一輛新型大五系列的黑色BMW自小客車疑為販毒集團的交通工具流竄中部，經佈線監控勾勒出販毒過程及手法，發現該集團以平日中性打扮的28歲黃姓女毒販（有槍砲及組織犯罪條例等刑案紀錄）為首，常以多台車輛交叉掩護企圖逃避查緝，甚至於交易毒品前會先派人到場確認有無可疑，行事相當狡猾，經連月蒐證見時機成熟收網。

警方當天跟監發現黃嫌與同夥開車進入市區一間摩鐵後立即進行警力佈署，待買家分乘兩輛車抵達進行毒品交易時，會同清水分局及市警局保安大隊特勤中隊攻堅，此時黃嫌等6人一度四處逃竄，仍被警方一一制伏逮捕，當場查扣第二級（3,4-亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮）、三級（3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺戊酮）的混合型毒品共計26.6公斤

警方調查，此次查獲的26.6公斤毒品是俗稱「毒咖啡包」的原料，每公斤原料可摻入咖啡混製成8000至1萬包的毒咖啡包，最多可混成26萬多包，且若以目前市面上1包要價約500元計算，賣出後市價逾1億3000萬元，幸早一步遭警方查獲，防止流入市面毒害社會。

警方指出，毒咖啡包常被中下游毒販以各種標新立異的圖案包裝，藉此吸引涉世未深的年輕人嚐鮮後染上毒癮，而該集團以「鋁箔袋」包裝原料並密封，是否為避免x光掃描、方便跨境走私運輸毒品，將深入追查，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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