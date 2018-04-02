貨櫃車翻覆壓轎車 2人輕傷

轎車遭大貨車壓住，所幸車上2人僅受輕傷。（記者鄭景議翻攝）

2018-04-02 17:15

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市發生一起車禍，1台大型貨櫃車今日下午2時21分許，在北投區小坪頂往稻香路路上，因為不明原因翻覆，貨車當場壓到對向的銀色轎車，所幸貨櫃上沒有貨物，重量並不重，轎車上69歲的趙姓駕駛以及副駕駛座70歲的趙姓乘客，僅受輕微擦傷，沒有生命危險，現場與警方作完筆錄之後，送往馬偕醫院治療，大貨車駕駛則毫髮無傷；警方也在事發後立刻趕到現場，釐清車禍發生原因。