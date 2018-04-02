直銷女變車手 車站寄物櫃前被逮還釣出上手

2018-04-02 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕原本從事傳直銷業的管姓女子轉行當車手，負責提領贓款，被警方盯上，上週到台中火車站寄物櫃領取內有人頭帳戶金融卡的包裹時遭逮時，管女工作手機剛好傳來上手約定收受贓款時間地點的簡訊，警方將計就計，監控謝女開車依約前往，負責收受贓款的謝姓車手不疑有他，直接坐上管女自小客，當場被埋伏警方一擁而上制伏逮捕，最後兩人均依詐欺罪嫌送辦，聲押獲准。

台中市第二分局立人派出所藉由大數據關聯性分析調閱影像，發現30歲的管姓女車手最近流竄市區各ATM提領贓款，進一步根據其犯案時駕駛的自小客以車追人鎖定，當天中午發現管女開車到台中火車站尾隨，見她從車站寄物櫃取出包裹，研判機不可失，立即上前盤查，果然在包裹內起出人頭帳戶金融卡共12張，以及與詐騙集團單向接收指令的通訊聯絡手機一支。

管女當場百口莫辯，坦承是依照詐團指示，到寄物櫃取得金融卡，再到指定ATM取款，並供稱原本從事傳直銷，因業績不佳，上月中旬才經由友人介紹擔任車手，以為女生比較不會引起警方注意，未料還是被盯上，此時管女的工作手機剛好傳出上手約定收受贓款時間地點的簡訊，警方將計就計，監控謝女開車前往大里區一間宮廟前赴約，果見另名25歲的謝姓車手直接坐上管女駕駛的自小客副駕駛座，準備收受管女提領的51萬7000元贓款。

早就埋伏在旁的警方見狀，立即一擁而上逮人，謝男一度辯稱只是上車跟管女聊天，殊不知早就被警方盯上，最後只得乖乖坦承以月薪30000元擔任詐團中負責收受贓款的車手，只是才剛上工12天，連薪水都還沒拿到就被逮捕，訊後全案依詐欺罪嫌送辦。