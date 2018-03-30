「土豪哥」朱家龍稱病求交保 高院駁回

2018-03-30 20:47

〔中央社〕「土豪哥」朱家龍被控涉及女模命案，一審遭判刑10年。經上訴，朱家龍以需要就醫為由請求交保，高院認為朱家龍拒絕戒送外醫在先，請求無理由，且仍有羈押必要，今天駁回。

全案緣於一名郭姓女模105年12月7日上午身披浴袍、意識模糊，在男子洪聖晏、江哲瑋與劉姓女子等人攙扶下，從飯店搭計程車前往國泰綜合醫院治，隨後轉往台北榮民總醫院，經急救後宣告不治。

這起案件由台北地檢署偵辦，認定朱家龍及友人洪聖晏、蔡逸學涉犯轉讓偽藥、禁藥致死罪嫌。朱家龍一審經台北地方法院依藥事法的轉讓禁藥致死罪，判處10年徒刑；其他被告洪聖晏、蔡逸學、江哲瑋、張子奕，則被判4年2月至10年6月不等刑期。

經上訴，由台灣高等法院審理中。朱家龍以全案已無證人待出庭調查，且看守所缺乏測量血壓、診斷脊椎壓迫疼痛等病症的設備，也無合適藥物，特約醫師建議他轉診至外醫骨科，聲請具保停止羈押。

高院認為，朱家龍犯罪嫌疑重大，一審遭判刑10年，且家境優渥並持有外國護照，有高度逃亡可能性。

高院也發現，朱家龍擔心外醫造成媒體過度渲染，請求看守所取消外醫，顯見朱家龍可以經由戒護就醫得到適當治療，但朱家龍拒絕外醫在先，卻以看守所醫療設備缺乏為由聲請交保，請求無理由。

高院指出，朱家龍如果有在外接受治療的必要，仍可由看守所依據羈押法向法院陳報處理，考量若准予停止羈押，難以確保無逃亡之虞，即使採用具保、按時報到、交出外國護照等替代羈押手段，也無從排除朱家龍畏罪逃匿出境滯外不歸的危險，裁定駁回，可抗告。