李敖女兒李文爭產 今遞狀確認父女關係

2018-03-28 17:23

〔記者溫于德／台北報導〕83歲已故作家李敖本月18日過世後，其非婚生女兒李文曾對外表示，除了透過訴訟方式確認與李父女關係外，也要跟「小媽及同父異母的弟弟、妹妹爭產」。她今在律師陪同下親赴台北地院遞狀，申請親子鑑定。遞狀前她說，小媽家人已告知骨灰放在何處，這兩天會前往祭拜，但對於火化前未被通知到場，強調「很生氣。」

李文：拿遺產是合法取得

對於小媽全家至今不願出面回應，李文依然不滿，但她已確認小媽家人已收到律師函，且須依信內通知三天（本週五）內回覆要求，「所以假如真的不理我，就法院見」；她接著說，拿遺產「不是爭、也不是搶」，是合法取得，但因國內法律規定，仍須先行進行親子鑑定，才能討到「我的四分之一。」

李文要求分李敖骨灰

至於李文很在意的父親骨灰，她說，小媽家人近期終於告知存放位置，這兩天就會前往祭拜，當下也會播放一些父親喜歡的歌手所唱的歌，順便說說心裡話；此外，幽默的她仍要求分骨灰，好帶回美國做成印刷的墨、用於她為父寫的書，或是撒在花園，或帶回父親家鄉哈爾濱做紀念。

李文受訪完畢後進入法院與律師郭登富一同遞狀，訴請親子鑑定，待確認親子關係後，會再繼續爭產。

兩人遞狀完畢後由律師提到，李敖與李文的關係世人皆知，但小媽在李敖過世後，拒絕讓李文參與身後事，包括火化、下葬等，會打親子關係存在訴訟，主要是為確認李文是繼承人之一，有權利知道其父親是否有立遺囑或財產分配等；不過，訴訟雖會進行，但若小媽家願意調解，李文也不會排斥。

李文離開前再度強調，全球華人均知道她與李敖的關係，「我就是李敖的女兒」，但小媽家不給看遺書，只好循法律途徑解決。