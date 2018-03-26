柯P視察中山分局再出新招 中午到派出所吃便當

2018-03-26 15:53

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局中山分局日前爆發風紀案件，讓市長柯文哲高度重視，柯文哲在案發後已經多次前往中山一派出所坐鎮，引起社會關注。今天中午柯文哲再出新招，沒有知會中山分局就逕自前往中山一派出所內吃便當兼視察。

據了解，今天中午12點半左右，柯文哲再次現身中山一派出所，並到二樓吃便當兼處理公事，在今天下午1點多左右離開。

不少員警起先對於市長「來訪」感到緊張，但柯近日來多次前來後，員警多半已經「見怪不怪」，專注在自己的勤務上。