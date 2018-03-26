孩子從3歲被虐到5歲！被控幼兒園認了督導不周

被控虐童的幼兒園位在中市北區，標榜「蒙特梭利」方式教學。（記者許國楨攝）

2018-03-26 14:19

〔記者許國楨／台中報導〕1名家長今天上「爆料公社」貼出6千多字文章及監視器畫面指控，現年5歲女兒自3歲起就讀中市北區1所幼兒園，期間女兒長期遭受該校黃姓女老師拿食物逼吃、鐵尺等「使用驗不到傷的方式傷害！」園方中午承認督導不周但已與家長和解，教育局初步了解發現該名教保員確有管教行為不當，是否涉及虐童有待社會局進一步釐清，依相關規定裁處。

教育局發現教保員確有管教行為不當

監視器畫面顯示身著黑衣的幼兒園老師，拿著鐵尺毆打孩童，嚇得小朋友不停閃躲，甚至跪在地上，最後老師再將小朋友帶至牆角，以麵包猛塞進孩童嘴巴，直到孩童無法負荷，老師先行離開，徒留孩童在牆角嘔吐，孩童家長發現女兒身體出狀況且對上學非常排斥，才發現虐童情形。

家長指出，女兒從106年起就常遭1名男同學打胸口，黃老師竟說「他是因為喜歡你才打你，你們抱抱就和解結束。」結果狀況越來越嚴重，甚至因此事爆出老師長期使用「暴力鎮壓」，要求班上學生不准跟爸媽說老師打人及同學打人的事。

去年12月20日女兒返家時，黃老師稱「孩子今天吐了，吃的慢，拖累大家等等」，不料女兒回家就臉色蒼白、癱軟，後續女兒還透露，「早餐是站著吃飯，吃太慢就舉碗罰站；中午，老師直接塞飯，塞到她吐；點心時，老師拿鐵尺直接打手，逼她吃麵包等」。

另外，該班「教具室」竟是班上的「酷刑區」，老師會在裡面對孩子「折折手指頭」，此為最常用的處罰，她的女兒稱自己感覺手指快斷，會不由自主求饒，另外還包括折頭、扭脖子、轉手腕、甚至還有逼孩子憋尿，或語言凌虐，「這些都是驗不出傷的凌虐」。

家長痛心地說，孩子帶去就醫，心理醫師診斷出混合性焦慮和憂鬱情緒的適應障礙症，孩子甚至已經會說出「他不想存在世界上，想趕快消失」，因為孩子不敢說「誰說出去誰就會被打的更慘，孩子說在夢裡只能一直忍，忍到被打死。」

對此幼兒園陳姓副園長中午指出，該名幼兒從小班起在該園就學，原本未曾聽說家長對黃姓教保員有微詞，直到去年12月21日家長突然來電表示要轉園，經了解原因，家長也只說，因用餐時老師強迫小孩吃飯，當時園方根本還不清楚事情狀況，直到25日家長再度來電告知要調監視器影帶，園方才找出影片，赫然看到20日當天教保員的行為，並找來黃姓教師說明，該師也坦承因籌備婚事情緒不穩導致，園方當時就將她解職。

雙方達成和解 教保員賠償6萬、園方賠12萬8千元

陳姓副園長澄清，園方絕未隱匿或包庇教師，家長要調影片，也全數調給家長觀看，該園有200餘名幼童，一向提醒教師群不能不當管教，事件發生他們也倍感意外，也承認園方有督導不週責任，事後也積極向家長致歉，去年12月29日邀家長到園方和解，教保員賠償6萬元，園方賠12萬8千元，雙方達成和解。

教育局指出，該名教保員是合格人員，自103到106年即在該園任教，經調查該教保員離職後，目前未在台中市其他園所任職。

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