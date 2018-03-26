公務員稽查養雞場遭議員夫粗口辱 妨害公務起訴是鄉民去告發

屏縣府去年派員到該5間養雞場複查，卻被拒於門外。（記者陳彥廷攝）

2018-03-26 12:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕座落在屏東縣枋寮鄉新開村的樂樂等5間養雞場，場主之1、時為縣議員周碧雲之夫郭振堂曾透過電話嗆聲前來公務稽查的公務員「依你懶叫」，全案經鄉民告發後，屏東地檢署以郭振堂妨害公務罪嫌起訴，並於今天發出新聞稿，告發的鄉民張仁吉今天則在臉書反擊「不要以為枋寮人好欺負！」。

該5座雞場因涉嫌5場合為1場，去年農委會要求回復5場分離，隨後於去年6月28日，屏東縣政府農業處派員前往復查，卻被業者拒於門外，場主之1、時為縣議員周碧雲之夫的郭振堂還在電話聯繫過程中嗆公務稽查的公務員「依你懶叫」，引發鄉民間議論紛紛。

該鄉鄉代林文央及鄉民張仁吉認為公務員稽查不該受辱，隨後前往地檢署告發妨害公務等罪，檢方受理偵辦後，今天起訴。

告發人之1的張仁吉獲訊後馬上就在臉書寫下，「我要敬告這些污染我枋寮鄉的不肖業者，不要以為有多大的背景可以疏通，也不要以為枋寮人好欺負，可以為所欲為。」、「賺你們該賺的，不要欺人太甚，就算妳是議員也一樣。」等等。

張仁吉說，樂樂等5家養雞場還是有其他不合乎法令的問題，仍迫害著鄉民的肺和呼吸及生活環境，並強調選舉即將到來，鄉親務必睜大眼睛再投下神聖1票。

不過，張仁吉也指出，屏東縣政府的下屬遭粗口嗆聲，竟由在地鄉親代為告發，屏東縣政府卻未提告，該事件除突顯公權力欲振乏力，竟連伸張公務員執行公務該有的尊嚴都沒有，令人失望。