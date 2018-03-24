3/24 今彩539頭獎開出2注！大福彩、大福獎摃龜

2018-03-24 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月24日）開獎的第107000024期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第107000072期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，由新北市新莊區建福路29號的「豪仲彩券行」與台北市信義區虎林街135號的「盈滿商行」開出。

第107000024期大福彩中獎號碼為：「06、16、17、22、26、31、37，特別號：21」，頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共127注獲得，每注可得4000元；肆獎共2187注獲得，每注可得400元；普獎共1萬7902注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎11注獲得，每注可得10萬元。

第107000072期今彩539中獎號碼為「02、14、17、23、24」，頭獎2注獲得，每注可得800萬元；貳獎共326注獲得，每注可得2萬元；參獎共9174注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1089注獲得，每注可得50元。

第107000072期39樂合彩中獎號碼為「02、14、17、23、24」，四合共26注中獎，每注可得21萬2500元；三合共650注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4044注中獎，每注可得1125元。

第107000072期3星彩中獎號碼為「601」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000072期4星彩中獎號碼為「3125」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」