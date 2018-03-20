神明指示舊教堂有「不乾淨的東西」 遶境神轎破門「收妖」

海山宮神轎破門進入舊教堂「收妖」。（翻攝自臉書社團「湖內人大小事」）

2018-03-20 17:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市湖內區海山宮角頭廟七府千歲日前赴中國泉州謁祖，前天（18日）在海埔地區舉行廟會瘟境活動，神轎經過隔壁的基督教海埔長老教會舊教堂，神明突然指示「堂內有不乾淨的東西」，神轎破門而入，燃放鞭炮「收妖」，有網友將影片PO上網，引發「宗教衝突」熱議，雙方今天（20日）在湖內區公所進行協調，海山宮說，會賠償相關損失。

海山宮與海埔教會是老鄰居，宣教至今均有百年歷史，海山宮奉祀觀世音菩薩、代天巡狩七府王爺，湖內海山、海埔、劉家等里信眾各拜其神，從未發生過不快糾紛。

海埔教會後來在附近另建新教堂，有60多年歷史的舊禮拜堂，在2003年6月底最後一次做禮拜後即閒置，暫以木板封閉。

海山宮七府千歲上週赴中國泉州謁祖進香，前天在海埔地區舉行廟會瘟境活動，廟方人員說，當天下午3點多，太子爺和虎爺神轎經過海埔教會舊禮拜堂時，赫然發現「堂內很不乾淨」，可能是教堂經常舉行追思禮拜，「有一些鬼魂不願離去」，神轎因此破門而入，展開「收妖」。

據參與瘟境的人員說，因為太子爺和虎爺的坐轎追趕不上鬼魂，最後七府千歲壓陣，「收妖」才大功告成，全程約半個鐘頭。

有網友將過程放在「湖內人大小事」臉書社團直播，海埔教會人員才驚覺舊教堂遭人「侵門踏戶」，趕緊報警備案，並預計明晚開會討論。

海山宮和海埔教會人員今天到湖內區公所進行協調，廟方代表澄清，神明當天突然指示要進去「淨一淨」，才會破門而入，純粹是誤會一場，會賠償相關損失，海埔教會則不願對外表示意見。

海山宮七府千歲坐駕進入舊教堂坐鎮「收妖」。（翻攝自臉書社團「湖內人大小事」）

基督教海埔長老教會舊教堂遭鄰居海山宮神轎破門而入「收妖」。（記者蘇福男攝）

海埔教會舊教堂門板遭破壞。（記者蘇福男攝）

海山宮神明認為，教堂經常舉行追思禮拜，「有一些鬼魂不願離去」。（記者蘇福男攝）

海山宮供奉的代天巡狩七府王爺。（記者蘇福男攝）