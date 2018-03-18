暖心督察長！ 凌晨奔醫院照顧老人 員警PO網說感動

凌晨急赴醫院照顧老人家的暖心善行，被員警PO在臉書，南投縣警局督察長張慈慧顯得很不好意思。（記者陳鳳麗攝）

2018-03-18 23:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕被員警私下叫「張媽媽」的南投縣警局督察長張慈慧，凌晨趕至醫院照顧跌倒受傷的90歲老人，並讓80多歲老阿嬤先回家休息，而老人家並非其家人，而是多年前工作時認識的朋友，她的暖心善舉，被剛好在醫院戒護人犯的員警發現，在臉書PO出這件事，員警們用力按讚，大呼「張媽媽太感人了！」。

張慈慧對員警很關心，溫暖的形象深植員警的心中，私下就稱她為「張媽媽」。日前一個凌晨，她著便服出現在衛福部南投醫院的急診室，神情緊張地找到因跌倒受傷的90歲老阿公，並安撫受到驚嚇的80多歲張姓老阿嬤，而這對老夫妻是她10多年前在集集分局副分局長任內認識的朋友，因老人家的兒女都在外地，張老太太看到老伴受傷流了很多血而飽受驚嚇，六神無主下打電話給住在南投市的張慈慧。

張慈慧快速抵達醫院後，先安撫老太太的情緒，隨即幫忙詢問老先生傷勢處理情形，聽到張老太太忘了帶高血壓藥後，馬上請老人家先返家休息，睡飽了並準備好隨身藥物和給老伴住院的物品後再來，凌晨就由她在醫院看護老人家。

在打點好事情後，她帶著餅乾去探視凌晨輪班戒護人犯的員警，中正派出所巡佐黃國鋒看到督察長凌晨來督勤嚇了一大跳，經探問才知張慈慧是到醫院照顧受傷的老人家，而老人家不是其家人，他在感動之餘，把這件事寫在自己的臉書上，很多員警都來按讚，還留言「感動到快哭了」。

凌晨到醫院照顧非親人的長輩一事被員警PO網，張慈慧笑說：「這只是小事，還被PO上網路，真不好意思！」，她也說，警察為人民服務是應該的，何況這兩位老人家是自己的朋友，相信其他的人也會這樣做