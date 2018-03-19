男警借錢約炮旅館口交 女怕懷孕控性侵判決逆轉

2018-03-19 00:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕輕度智能障礙女子小玲（化名）因問路，認識已婚馮姓員警，後來向馮男借2300元門號解約金，疑被約炮性侵，小玲指控馮男以「開房間」當借錢籌碼，載她到旅館口交、自慰、摸下體，小玲向法官坦言怕懷孕才提告，因難認定被害人有不願意，判決馮男無罪、仍可上訴。

判決書指出，馮男於103年間因小玲問路認識成好友，105年8月間小玲電話求助，指父親發現她多1支門號，令她解約，但解約需繳2300元違約金，只好求助馮男，否則會被父親打死，雙方約鳳山火車站見面後，被告又提議到旅館，並騎機車載小玲前往。

馮男被指控在旅館房內摸小玲胸部和下體，並以手壓按小玲頭部對他口交，後又拉她的手幫他自慰；被告否認性侵，辯稱當時曾告知已結婚，但對方稱願當小三，才約炮載到附近旅館口交，被告堅稱兩情相悅，沒有脅迫或指姦小玲。

小玲當時報案指控被告要她口交，用手壓她頭部口交約1分鐘，再要她幫其自慰（打手槍）直到射精，小玲表示曾告訴被告怕懷孕、不喜歡，被告仍不聽，全部過程約1小時，然後一起離開房間；但法院開庭審理時，小玲改口稱是被告自慰射精。

小玲庭訊稱被告若知她不喜歡口交，就不會繼續讓她做這件事，2人事後離開旅館，前往2家通訊行辦理解約，期間都小玲不曾向人求救，也無遭脅迫跡象，性侵指控有違常理，法官認定應是小玲怕懷孕無人負責，才向警方報案遭性侵，口交、摸胸是否違反小玲意願仍有空間，故逆轉判馮男無罪。

警方表示，該名員警平日負責站崗警衛，工作表現平平，起訴前已調往他區，雖然他高喊自己是冤枉，一審也判決無罪、還其清白，但未來仍會等全案定讞，再決定祭出何種行政處分。