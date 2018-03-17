與警到房內尋人 封屍案死者老闆還原當時現場狀況...

葉女的身體從頭到腳被水泥包覆。（圖取自臉書）

2018-03-17 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區驚傳嫂嫂殺死小姑水泥封屍的兇殘事件，死者葉女的老闆楊姓男子上午接受媒體電訪，透露葉女好幾天沒上班，他擔心她的安危，通知家屬，他昨晚和葉女哥哥一起到派出所報案，員警陪他們一起回家，一開門就看到地上有人形水泥，他們大家全都嚇了一跳，警察、葉女哥哥詢問張女是否是她做的，但她鎮定地否認，後來才在派出所坦承犯案。

《蘋果日報》報導，楊姓老闆說，事發前葉女曾向公司告假，說16日會到台中參加路跑，但是16日還沒到，葉女便沒出現在公司，他打電話到葉女家裡詢問狀況，葉女哥哥還稱，可能是妹妹提早下台中，有機會應該會主動和老闆聯絡，沒想到竟是遭到嫂嫂殺害。

楊姓老闆說，當時葉女的房門被鎖住，員警還花費了一點時間開門，一進門就聞到精油味，整間房間都很香，接著看到一個水泥人型在地板，疑似就是葉女。楊姓老闆形容，可以看到葉女的身體從頭到腳被水泥包覆，頭部砌成一個圓形雙腳合併砌型，讓現場的人都嚇一跳。

楊老闆說，一開始張女很鎮定的否認是她做的，直到被帶回警局才坦承犯案，「自己的親人都這樣做，真的很可惡，心裡真的很憤慨。」

參與開鑿的人員還在臉書PO出照片，提到「不可能任務終於完成了」。