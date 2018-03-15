「台女很讚！」 MMA洋男跨海駁斥偷拍

2018-03-15 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在臉書爆料，美國一名職業綜合格鬥（MMA）選手舒爾特（Jaymes Schulte）來台灣上網約炮，他把約砲影片放上網站販售，還打上羞辱字句，導致不少台女受害，此事引發議論。媒體報導，舒爾特表示，他拍性愛影片都有經過女方同意，不理解為何犯法，「我認識的台灣女生都很讚（Nice）的！」

該名爆料網友將整起事件PO在臉書《爆料公社》，指控舒爾特來台約砲，還將影片放上網路販售。舒爾特在影片說明中還羞辱地說「胖台女喜歡被外國人X」，或是「台灣小隻馬跟外國人XX好興奮」等低級話語。

消息傳出引發輿論一陣撻伐，台灣格鬥好手張景雄認為「台灣人被踐踏了」，因此提出戰帖，希望在7月RFC的格鬥賽與舒爾特來一場鐵籠戰。

《蘋果日報》報導，32歲的舒爾特接受專訪時，表示被當成「偷拍狼」感到震驚，他除否認販售性愛影片、收錢開把妹課等指控外，更強調他每次男歡女愛都是你情我願，且目前流出的性愛片段，他在拍片前都有告知女生，認為自己是被陷害的。

舒爾特表示，他因為舊傷所以退出MMA，不再參加任何格鬥賽事，表示張景雄如果真的要打，台灣政府必須先允諾給予他特赦，因為他擔心會有法律責任，不然他短時間內不會再來台灣。