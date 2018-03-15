逆轉！酒駕肇事自摔亡 高院判意外死亡保險須理賠500萬

2018-03-15 14:16

〔記者楊國文／台北報導〕酒駕肇事後摔死，竟有資格請領意外險理賠金？

洪姓男子4年前酒駕上路，在國道上不慎擦撞路肩護欄，下車步行竟摔落水溝窒息死亡。洪家向3家保險公司索賠共500萬元的意外險理賠金遭拒，憤而提告；一審認定洪男酒駕和他摔落水溝死亡有因果關係，判洪家敗訴，但高等法院認定洪男死亡屬意外，並非酒駕的當然結果，今改判洪家勝訴，應獲賠500萬元。

這起離奇事故，當事人洪男正值壯年，2014年8月21日下午，酒後開著轎車上國道一號，不久在嘉義路段不慎擦撞右側路肩護欄，再反彈撞擊左側護欄，因撞擊力道太大，車頭幾乎全毀。

肇事後，洪男走下車步行約10公尺，橫越馬路到右側路肩護欄休息。不料，洪男未注意路肩護欄僅有86公分高，一不小心竟摔落路肩護欄下方水溝並窒息死亡。洪家認為洪男乃意外死亡，向3家保險公司共請領500萬元的意外險理賠金。

3家保險公司指稱，洪男的酒測值高達0.98毫克，已屬酩酊大醉，洪酒駕上路肇事受傷後，還爬上護欄導致從高處墜落水溝而窒息致死，並非意外死亡。

台北地院審理認為，洪男的酒測值超過標準甚多，若未酒駕，應不致於擦撞護欄肇事，也不致於摔死，其酒駕和他摔落水溝死亡有因果關係，並非單純的意外事故，判洪家敗訴。

洪家不服上訴，高等法院則判決大逆轉，高院認定洪男酒駕肇事後下車橫越車道到路肩，跌落水溝窒息，均非酒駕的當然結果，屬意外事故，今改判3家保險公司共須支付洪家500萬元理賠金。可上訴。

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