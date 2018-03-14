檢舉魔人發威 ！高雄檢舉年增10萬餘件 違停案件最多

2018-03-14 13:13

〔記者黃良傑／高雄報導〕檢舉魔人再起！高市警局交大統計發現，106年全年受理民眾檢舉交通違規案件高達28萬4883件，較105年增加10萬2185件，最常檢舉違規案件前3名，分別為「違規停車」、「闖紅燈」及「變換車道未打方向燈」。

三民區檢舉違規名列第一，去年共受理約4萬8000件，佔高市所有檢舉案件逾6分之1，第二名左營區，共受理2萬8000多件檢舉案，鳳山區受理約2萬3000件，排行第三；針對檢舉交通違規案件幾乎倍數成長，警方提醒民眾，只要遵守交通規則，就不怕檢舉魔人，荷包自然不會失血。

交大指出，統計106年受理民眾檢舉交通違規案件28萬4883件，其中24萬7236件查證屬實，依法舉發裁罰，另3萬3178件事實出入未舉發，4469件轉其他單位處理。

此外，民眾檢舉案件中，以「違規停車」總計檢舉17萬7727件，佔了整體件數的62.4%為最多；「闖紅燈」總計檢舉2萬819件、7.3%次之；「變換車道未打方向燈」總檢舉量1萬3174件、4.6%，名列第三；其他如「佔用機車停等區」、「紅燈右轉」、「紅燈越線」及「跨越雙黃白線」等交通違規也是經常遭民眾檢舉之項目。

警方強調，檢舉交通違規沒有獎金，只要民眾檢具具體之違規事實、時間及地點，警方就必須依規定受理並仔細查明是否符合違規要件，如果查證違規屬實就依法開單舉發，警察局長何明洲呼籲，只要市民養成守法觀念與習慣，就不怕被檢舉，也不會荷包失血。