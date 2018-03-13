2台男帶2241件醫材未申報 海關花6小時才點完

2018-03-13 17:30

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣籍劉姓及李姓旅客11日深夜從南韓仁川機場搭機返台，在托運行李中攜帶了2241件口腔用醫療器材，被關務署台北關關員查獲扣留，2名旅客坦承，器材是幫公司攜回，通報核淮太過麻煩又秏時，才會投機取巧，逕自攜帶大批醫材入境。台北關清查後將2人依涉嫌違反藥事法函送司法機關偵辦。

台北關指出，11日深夜10時餘，稽查組關員在桃園機場第2航廈查獲從南韓仁川搭機入境劉姓與李姓旅客，以托運行李方式攜帶口腔用醫療器材共2241件，由於醫療器材數量龐大，海關動員全部人力，花了近6小時才清點完畢，扣留的醫療器材也擺滿海關辦公室內所有的桌面，創下近年扣留物品數量最多的紀錄。

由於這2名旅客都沒有口頭或書面申報，逕由綠線檢查台通過，除違反海關緝私條例規定外，未經核准擅自攜帶醫療器材入境，也違反藥事法規定，海關依法將貨物扣留，並將2名旅客函送司法機關偵辦。

台北關表示，旅客報運進口醫療器材時，依藥事法第40條第1項規定，應向中央衛生主管機關申請查驗登記並繳納費用，經核准發給醫療器材許可證後，始得輸入。另依藥事法第84條第1項規定，未經核准擅自製造或輸入醫療器材者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

台北關呼籲，旅客攜帶醫療器材入境，應先取得衛生福利部核准，若對進口的醫療器材認定有疑義時，請先向衛福部查詢釐清產品屬性，並經由海關紅線台通關，以免受罰。