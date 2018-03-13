318佔領立院無罪 司改會籲政府：應還「323」被告公道

318反黑箱服貿、佔領立法院案件二審宣判，高院仍判黃國昌等22人均無罪。立委黃國昌、助理陳為廷、紀錄片導演李惠仁、公投盟蔡丁貴等在高院外召開記者會，肯定高院判決結果。（記者劉信德攝）

2018-03-13 12:15

〔記者溫于德／台北報導〕2014年3月反黑箱服貿「318太陽花學運」佔領立法院行動，刑事二審今判決學運領袖黃國昌、陳為廷等22人無罪；一路伴隨被告進行官司的民間司改會，聽判後偕同黃、陳等人召開勝訴記者會，並發出新聞稿肯定宣判結果，此外，也呼籲蔡政府應還「323佔領行政院」案中所有被告公道。

針對二審判決結果，司改會認為，反黑箱服貿運動應視同「公民不服從」的意志展現，而非僅只用刑法加以處罰，因此期待本案能成為指標性判決，給予檢警系統當頭棒喝，未來執法時應不分行政、立法、司法，共同維護憲法賦予人民的權利，尊重集會遊行、保障人民言論自由。

司改會在新聞稿中也說，「323佔領行政院」尚在二審審理中，由於行政機關拒絕配合，當晚下手的施暴員警身分、仍未被掌握而難以究責，因而呼籲目前執政的民進黨政府應表態支持，還當事人應有的公道。

「323佔領行政院」案發生在「太陽花學運」期間，時任「黑島青」總召集人魏揚、「沙漠野百合」發言人許立等8人，被控利用臉書號召群眾前往行政院、立法院，以擴音設備指揮群眾佔領行政院。刑事一審認定8人言論因不滿服貿協議而起，主觀上難依「具有煽惑他人犯罪的故意」入罪，判無罪。

但有8人被控妨害公務，法院則認定被告積極攻擊、出言恐嚇員警，還有人「蓋布袋」員警，判決有罪；其他3人則因破壞拒馬、剪斷拒馬上的鐵絲、鎖頭、蓄意拉壞行政院大門等行為，同樣被判有罪。