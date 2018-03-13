刀刀致命！台南永康殺人案 死者疑催討債務遇害

陳嫌坦承殺人。（記者吳俊鋒翻攝）

2018-03-13 11:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市永康區六合里公寓殺人案，警方初步調查，陳姓嫌犯疑似與劉姓死者有財務糾紛，因遭到催討，憤而以預藏的水果刀下毒手，且直刺心臟與頭部，都相當致命。

遇害的25歲劉姓男子，與小他3歲的陳嫌是舊識，警方查出2人3年前曾在日本與希臘的詐騙集團電信機房共事過，有詐欺前科，這次疑似金錢借貸關係理不清而引爆殺機。

警方指出，死者租屋於六合里的一棟公寓3樓，今天凌晨3點多，女友返回住處發現，在床上的劉男，疑似有刀傷，倒臥血泊中，立刻報案，送醫搶救，仍宣告不治。

永康警分局勘驗現場，房間內雖無打鬥痕跡，但死者的自小客車、手機、皮包都不見，懷疑嫌犯取走，調閱監視器畫面，劉男的陳姓友人曾來訪，10幾分後就匆忙離去，涉嫌重大，開始追緝。

分局通報車後有警網攔查，5點許，保大在中西區將陳嫌逮獲，他坦承殺人，並前往新化1處巷口的大型垃圾子車內取出兇刀，以及犯案時的衣物，2小時偵破這起命案。

目前在苗栗擔任保全的陳嫌，先坐火車到台中，再搭國道客運到台南，轉計程車至永康六合里，附近買了長約20公分的水果刀，就步行去找劉男。

陳嫌起初辯稱是受朋友所託來處理事情，一言不合，劉男要打他，才會行兇，後來改口是被死者討債，憤而動手殺人。

警方依強盜殺人移送法辦，也將再深入釐清案情，追查是否背後還有指使者。

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