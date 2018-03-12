他開車叭一聲 引爆台中一中商圈20多人大亂鬥

一中商圈昨晚發生兩掛人馬大亂鬥。（翻攝爆料公社）

2018-03-12 11:58

〔記者許國楨／台中報導〕兩輛自小客昨晚行經一中商圈路口時，僅因單純的行車糾紛起口角後竟各自撂人前來助陣，雙方當街互嗆進而衍生群毆事件，一時間棍棒齊飛還有人受傷濺血，警方獲報啟動快打部隊趕往壓制隔開雙方，將20多名滋事份子全數帶回後，經得知原委不禁傻眼，這樣也能打成一片，真的是瞎到爆。

警方調查，分由31歲王姓男子及19歲林姓男子駕駛的兩輛自小客，昨晚十點多在行經一中商圈的雙十路、太平路口時，因林男自小客左轉時速度放慢，引起後方要直行的林男不滿被擋道按了一聲喇叭，未料此舉被雙方解讀為挑釁意味濃厚，紛紛下車一陣口角未起更大衝突。

未料事情沒有結束，王男在口角後逕自開車駛離到太平路上的麥當勞前與相約友人碰面聊天，林男碰巧也在稍後開車前往相遇，這下仇人見面分外眼紅，雙方又是一陣叫囂嗆聲後互毆，同時各自電召友人前來支援助陣，一時間20餘人在街頭大亂鬥打成一團，棍棒齊飛，期間除有人受傷濺血，連停放路旁的機車都因此東倒西歪被波及。

警方獲報立即啟動快打部隊趕往時，雙方火氣還是很大持續互嗆，警方唯恐衍生更大衝突先是威嚇約制，接著以優勢警力隔離雙方壓制後，將現場滋事的22人一併帶回偵辦，另通知4人到所說明，雙方雖暫不提傷害告訴，但當街聚眾滋事的脫序行為，警方訊後仍依社維法究辦裁處。