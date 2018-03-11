「銓敘部怎認定我不管」 警局長：孝警張展坤就是因公死亡

2018-03-11 00:05

〔記者王捷／台南報導〕養家29年不敢交女友的孝警張展坤因急性肝病驟逝，張家陷入困境，原本台南市警局人事室認為，張展坤是在職病故，但據傳，市警局長黃宗仁認為，張展坤是請假住院，又不顧身體狀況回到警所處理業務，又因身體不適住院往生，這麼有責任感，無論如何要放寬標準，銓敘部怎麼認定他不管，台南市警局送出的認定報告，張展坤就是符合因公死亡的條件。

人事室指出，依據公務人員撫卹法，撫卹分為三大部分，由市警局提出報告，由銓敘部來認定，最高撫卹是因公殉職，這個條件是警員明知危險，卻奮不顧身完成勤務，例如發生槍戰，警員積極制伏歹徒卻身亡，這個符合因公殉職的條件，前陣子爭議比較大的是國道警察在處理車禍時，卻遭來車撞死，雖然條件上是因公死亡，但有部分人解釋因公殉職。

撫卹次高的是因公死亡，這個條件是警員在值勤中或勤前、勤後路途中，若發生意外，能夠證明疾病、受傷與勤務有關，若不幸當場死亡，就符合因公死亡條件，若在相同的勤務條件下受傷、疾患沒有當場死亡，可以申請公傷假住院，若經救治不幸過世，也符合因公死亡。

而在職病故就是警員在職卻死亡，也有撫卹金，原本人事室認為，張展坤從3月4日起因腎臟病請病假3日，因為死亡時仍在病假期間，沒有在勤務中，因此可能只有符合病故死亡的撫卹條件。

但據傳黃宗仁得知這個狀況，相當不滿，他認為張展坤是積勞成疾請病假，但3月5日張展坤又擔心所內業務沒有整理好，出院後立刻回到派出，張展坤也是在做警察份內的工作，直到當晚8點左右，又因身體不適再度入院，這麼有責任感的警察，要給他最好的撫卹，銓敘部怎麼認定他不管，市警局送出的報告張展坤就是因公死亡。