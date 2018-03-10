高雄大林煉油廠檢修觸媒引火警 3人灼傷送醫

高雄大林煉油廠今傍晚傳火警，3人灼傷送醫。（資料照）

2018-03-10 20:00

首次上稿 18:39

更新時間 20:00

〔記者洪定宏／高雄報導〕中油高雄大林廠今天傍晚發生爆炸火警意外，導致3人嚴重灼傷，但廠方報案者，只說「有狀況」，沒有通報「火警」，2人還自行送到小港醫院，卻因傷勢嚴重，轉送海總及高醫，其中送高醫的燒傷面積多達70%。

中油發言人畢淑蒨表示，傍晚17點55分，中油位於高雄的第六重組工廠，觸媒再生器發生閃燃情形，火勢約在18點17分撲滅，火災原因目前仍在釐清中，受傷的3人皆為承包商，非中油員工，

中油大林廠表示，煉製五組第六媒組D-6352下午發生火警，在第一時間傳出「碰」聲響，導致3人受傷，雖有氣體外洩，但已獲控制，也無火勢及其他狀況，正在調查原因。

大林廠解釋，D-6352是觸媒分離罐，因觸媒循環不順，停下檢修並查明觸媒不順原因，今天已將觸媒卸完，但打開人孔後發現有異，沒想到在關回人孔時，發生小氣爆及火警，立刻開入氮氣後，狀況就改善。

高市消防局強調，接獲報案時間為6點10分，報案者指稱，廠內有人全身灼傷需要送醫，調派大林分隊前去救援，58歲趙姓男子為二度灼傷，送往長庚醫院急救，另2人由廠方自行送醫。

消防局強調，廠方報案者只說「有狀況」，沒有說明細節及解釋人員受傷原因，已派員前去了解中；因為不是通報火警，所以尚未增派支援。

長庚醫院指出，收治的趙男全身50%燒傷，到院時意識清楚，目前雖無生命危險，仍需住院治療觀察。小港醫院表示，收治的2人燒傷面積分別為45%、70%，意識清楚，分別轉往左營海總及高醫治療。